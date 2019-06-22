大陸官媒《人民日報》發文直指，要說這個世界上有人討厭故宮，那就非台獨人士莫屬。因為歷史原因，台海兩岸一邊一個故宮。這讓台獨勢力很糾結，既要借台北故宮「爭取國際的光榮」，又因其不可撼動的中國屬性而欲除之。於是2000年民進黨執政「故宮南院」計劃就登場了。「南院」的立院宗旨是展示台灣和亞洲文化藝術，換言之，再造一個沒有中國的「台北故宮」。

文章指出，故宮南院從陳水扁任上開始動土、蔡英文上任前試營業，建了10多年，花了80億元（新台幣，下同），占地70公頃。2015年12月28日試營運後，進館人數與日俱減，別說外來遊客，台灣內部遊的旅遊線都不排這個點。「南院故宮淪為冷宮」，按台灣民眾的說法就是「蚊子館」。

文內痛批，民進黨當局的台北故宮院長們，前仆後繼執行著「去中國化」的路線。去年7月上任的院長陳其南直接喊出「故宮台灣化」，聲稱要重新定位地理大發現時代，東亞地中海概念中的台灣福爾摩沙。但無論陳院長怎樣定位，除了蔡英文，絕大多數台灣人不會跑到南太平洋去「尋根」，台灣人民認定「故宮」就是「明朝、清朝的宮廷」。

文章指出，陳水扁當年花70億元建故宮南院，而蔡英文要花101億元實行「新故宮計劃」。這個計劃的主要內容是整建台北故宮，優化「故宮南院」。在南院建個文物修復室就要花50億元。資深媒體人表示，「南院成蚊子館，是因為沒有文物修復室嗎？」。

在社會各界的批評聲中，民進黨當局似乎又收回了這個測試風向的氣球。「台北故宮」現任院長表示，新故宮計劃會按已經通過的版本執行，其中並沒有涉及分散文物的內容。但他也留下了伏筆稱，「對故宮未來定位仍是開放討論」。

文末直指，「台北故宮」還用定位嗎？文物皆是中華文明的重器，「台北故宮」該行收藏、研究、展示、教育之責，如果這個最基本的事實還要討論，只能說提出問題者別有用心。為達其政治目的傷害傳承千年的中華文物，不僅是兩岸的罪人，也是對世界文明的犯罪。

(中時 )