天菜公民老師黃益中近來忙於新書《我的不正經人生觀》宣傳，日前和知名兩性作家御姊愛在直播一起雙頻直播對談，御姊愛用力幫黃益中宣傳新書，笑說:「朋友就是要在出書的時候互相見面，平常都不出現，只有出書的時候見」黃益中贊同「你要是有作家朋友就會發現，一出書的時候大家就會碰面」御姊愛連忙跟黃益中預約明年一月換她出書時相見。

天菜公民老師黃益中自曝曾經是醜小鴨，大學時期靠著健身才變成現在的樣子。（圖／翻攝自黃益中臉書）

兩人感嘆現在當作家不比從前，以前的作家不需要跑宣傳行程，只要去去簽書會，而且一簽就是3小時，御姊愛說:「現在好可憐，破三千本就說是暢銷作家了」黃益中說到很感謝出版社讓他的書雙色印刷，御姊愛苦笑他竟因雙色印刷就感覺圓夢「黃益中真的很鬼怪，他真的喜歡Hello Kitty喔，你很愛三麗鷗耶！」

兩人都是政大校友，黃益中書中有寫到他大學時都在把妹，但是超悲慘都把不到，御姊愛說「我一開始不太相信耶，他那樣子看來多花啊，一點都不悲慘」黃益中說他一直聲音沙啞，令他滿自卑的，參加過上百次聯誼，經常一開口就被關切聲音怎麼了，有網友要他示範「把御姊愛」黃益中苦笑「她在這本書的推薦序，就已經直接把我打槍了」御姊愛笑說「可是你真的不是我的菜，如果我聯誼的時候一定不會喜歡你這種，我最喜歡的是那種很低調、內向、話不多，然後穿得規規矩矩的男生，看起來是很安靜的，像你看起來就很吵啊！」

天菜公民老師黃益中（右）持續健身20年，但卻被御姊愛列為被打搶的聯誼對象。（圖／翻攝自黃益中臉書）

黃益中分享婚友社聯誼活動中男生該如何把握每次分組的15分鐘時間認識對方女生，御姊愛對交友網站比較熟悉聽得嘖嘖稱奇，黃益中說夜店把妹比聯誼更難「聯誼是至少那15分鐘女生不會跑，她就在你面前，無聊她也不能跑，可是夜店不是，在夜店如果你講話無聊，她就閃了，夜店是一個殺戮戰場，像你這種一晚上至少20個來搭訕」御姊愛好奇要他示範夜店男生都怎麼搭訕女生，黃益中強調「一定要有英文名字，而且是大家都不知道的，像我以前在夜店叫Stantly，我一些平常都講台語的朋友，到了夜店都講英文名字」御姊愛笑問「所以像館長如果到夜店也是會有英文名字?例如嗨，我是Alex！」黃益中說「對啊，我覺得他的身材很適合叫Michael」

御姊愛還要求黃益中「教我夜店的舞要怎麼跳，我人生從來沒去過夜店，大家都不相信，大家都覺得我一定有去過夜店，但我人生真的沒去過，而且我現在也決定我不要去，想保持我人生這輝煌的紀錄」聽黃益中說去夜店不要跳排舞，只要輕鬆的搖擺就好，御姊愛在一旁試著搖擺起來，立刻被黃益中說「你這樣肩膀太硬了，不行！一看就知道沒有跳過舞！」御姊愛播起夜店音樂黃益中開始教她如何搖擺肩膀起舞，剛開始姊愛透過鏡頭看到自己舞姿也笑說「我真的不會耶，我覺得我一搖大家就知道我沒有去過夜店」御姊愛漸漸越跳越順，誇自己「我覺得我好有天分，明明就在我的辦公司，還跳得像在夜店。」黃益中勸大家不要把夜店想得很負面，大家聽到去夜店覺得好像就是壞孩子，其實沒有，它只是一個社交場合，讓你在輕鬆的氛圍裡，很快打破陌生對相之間那道牆，御姊愛問「你這樣講得好像很厲害，那你怎麼聯誼的時候都失敗呢?」黃益中立刻得意回「我在夜店沒有失敗啊！」

(中時電子報)