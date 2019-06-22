台20線南橫公路的修復瓶頸之一，位於天池旁的邊坡大崩塌，深達數百公尺，搶修難度非常高。（陳祐誠攝）

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉。（陳祐誠攝）

2009年莫拉克颱風肆虐台灣南部，有「最美公路」美譽的台20線南橫公路柔腸寸斷，將近10年過去，仍無法全線通車。經前線人員努力，交通部公路總局預計最快今年底，將管制路段從梅山口放寬至天池，一口氣開放25公里，讓民眾再度欣賞南橫之美。

目前南橫公路高雄端只通到梅山口（105K），再往上的路段，因邊坡地質不穩定，部分路段搶修後仍持續受災。另因施工動線不佳、高山環境惡劣等因素，復建難度相當高。

公路總局第三區養護工程處主任工程司王慶雄表示，1999年的921大地震，讓南橫公路體質受了內傷，並在10年後的莫拉克颱風顯現，接下來2010年甲仙大地震、2012年610水災等，都讓南橫受到傷害。

公路總局考量邊坡整治效果有限，近年改採「明隧道」方式，在南橫高雄端做8處明隧道，其中7處在梅山口至天池之間，去年底陸續開工施作，工程預計2020年3月底完成，若今年汛期帶來的傷害不大，最快更可以趕在今年底前完工，屆時南橫可望多開放25公里，讓3.5噸以下的車輛開到天池。

不過，即使第一階段開放民眾到天池，也可能採取每天限量的方式，例如限制一天100輛車進入，以利管理，較能保障遊客安全。

三工處甲仙工務段段長陳正偉指出，目前南橫公路還有4處瓶頸路段，包括天池（134.2K）、武雄橋（135.8K）、向陽大崩壁（146.7K）以及埡口雪峰橋（147.8K），這4處規劃在2021年12月底前完工，屆時「南橫就離全線通車不遠了」。

但陳正偉坦言，計畫往往趕不上變化，南橫公路除時常面臨天候威脅，缺工人、廠商不願來投標等，也為工程帶來變數。他舉例，一個工人從山下上來，來回車程至少就要4個小時，只剩下幾個小時能夠工作，加上下雨、低溫、落石等，都讓施工環境更為惡劣，許多工人來了一天就受不了走人。

此外，機具運上山的成本更高，山下一台機具日租8千元，運到山上日租可能變成3萬元，地形惡劣又墊高施工難度，有些原本有興趣的廠商，場勘時看到一旁的峽谷，立刻打退堂鼓。陳正偉無奈指出，同一件工程在山下非常簡單，但一搬到山上，難度差十萬八千里，是南橫復原進度緩慢的原因之一。

(中時 )