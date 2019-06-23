張姓男子投宿台北背包旅館，因見睡隔壁床的女子美貌，將手伸進門簾，撫摸女子的腿部，還食髓知味一路從小腿摸至下體，女子驚醒，看見一隻男子的手來不及伸回，憤而報警。張一度辯稱是半睡半醒之間，誤以為是太太，「摸錯人」，但法官依乘機猥褻罪判張徒刑7月，緩刑2年，須向公庫支付20萬元。

判決指出，張男今年2 月11日投宿北市一間背包旅館，睡在B12 床位，翌日清晨5 時40分許，見睡於比鄰B10 床位上，兩床間僅有木製隔板及門簾作為區隔，認有機可乘，趁睡B10床的女子熟睡之際，自門簾下方伸手至女子床位後，接續撫摸她小腿、大腿及陰部，因女子驚醒，發現受害，報警處理。

警詢時，張男坦承有摸到鄰床女子隱私部位，卻推稱是半睡半醒，誤認女子是他太太，直至士林地院審理時才認罪，法官考量張認罪，並無前科，但性侵害犯罪，對被害人影響較深且遠，加上張男尚未能獲取被害人和解原諒，不宜全無處罰，以避免再犯，依乘機猥褻罪判張徒刑7月，緩刑2年，緩刑條件是須向公庫支付20萬元。可上訴。

(中時 )