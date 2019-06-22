前2PM團員朴載範（JAY PARK）2018年以首張迷你專輯〈Ask Bout Me〉的主打歌《SEXY 4EVA》宣布正式進軍美國歌壇，今年以《SEXY 4EVA》為主題展開個人的第一次世界巡迴演唱。而在台灣人氣相當高的他，也將在9月29日台北開唱。

朴載範JAY PARK也以好身材大胸肌著名。（合成圖／圖翻攝自微博）

全方能韓裔美國嘻哈男神JAY PARK，出道至今已超過十年以上的他，無論在唱歌、饒舌、作詞作曲、B-Boy等都有著他對音樂藝術的堅持及不斷突破自我的創作概念。近幾年來無論是在創立的AOMG及新品牌H1GHR MUSIC或者個人的音樂作品上都相當成功的他，也終於在國際音樂上備受肯定。

朴載範JAY PARK。（圖／圖翻攝自微博）

此次將再度以個人世界巡演來台的他，將會為一直以來喜愛並支持他的粉絲們，演唱多首在HIP-POP、R&B等多方面音樂歌曲之外，也精心準備了將展現個人在舞台上更多不同魅力演出的內容，要來呈現給喜愛JAY PARK的台灣粉絲們。相信9月29日的演唱會JAY PARK的舞台魅力將會點燃大家的熱情。

JAY PARK 2019 WORLD TOUR “SEXY 4EVA“ IN TAIPEI

•演出日期：2019年9月29日 (日)

•入場時間：17:00 (依現場實際情況而定)

•演出時間：18:00

•演出地點：ATT SHOWBO X大直館 (ATT 4 Recharge 8F)

•演出地址：台北市中山區敬業三路123號8樓

•啟售時間：待官方臉書公佈

•購票方式：待官方臉書公佈

•活動票價：VIP $5500(全區皆站席)、$3800 (全區皆站席)、 $2200 (全區皆站席)/ 身障席$1900

(中時電子報)