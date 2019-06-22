秋行軍蟲災害緊急應變小組今（22）日表示，至21日為止，通報案例共5248件，確認151件，已執行銷毀75件，噴藥防治56件，合計131件，僅南投縣、嘉義市尚無通報。韓國昨亦通報國際植物保護公約組織（IPPC），日前在濟州島偵察到疑似秋行軍蟲，經分子鑑定確認為無誤，正以殺蟲劑進行緊急防疫措施。

應變小組表示，在通報獎勵期間，很感謝許多熱心民眾能透過防檢局指定方式進行通報。對於經現勘確診為秋行軍蟲的通報民眾，防檢局將盡速彙整，並依規定發給新台幣1萬元獎金。

應變小組也感謝國內「慕光之城」（賞蛾社團）3千餘位蛾友協助，經核對國內25.8萬筆資料，佐證秋行軍蟲是新入侵台灣的有害生物。應變小組強調，目前仍處於緊急防治階段，防疫不可鬆懈，民眾如發現秋行軍蟲蹤跡應主動通報，只要民眾努力通報，政府即時防治，即可遏止秋行軍蟲大肆擴散蔓延危害。

此外，應變小組提醒農民，秋行軍蟲防治施藥一定要依照專家指導施藥，不要隨意用藥，否則不僅浪費金錢、防治無效，且很容易使蟲產生抗藥性。

雖然通報獎勵時間至昨(21)日截止，應變中心仍請民眾利用以下管道：防檢局防疫小尖兵臉書、防檢局[email protected]、農作物天然災害即時回報APP，或撥打防檢局通報專線0800-039-131，持續通報秋行軍蟲蹤跡。

(中時 )