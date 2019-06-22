國內大專校院招收境外生來台上課與實習，近年有學校爆出爭議，為避免類似問題再出現，教育部近期設置中、英、越南、印尼語等4種語言服務專線，並由專人接聽電話，處理外籍生陳情、檢舉案件。

台灣有大專校院以產學合作專班等方式招收境外生，並讓學生來台安排打工、實習，引起勞力剝削的質疑，且軒然大波。教育部除組織調查小組介入，也嚴禁各校透過仲介公司招收學生。

教育部指出，考量境外生來台短期內中文尚未精熟，權益受損時難以求助，因此透過「大專校院境外學生輔導人員支援體系計畫辦公室」（NISA）建置專線電話（0800-789-007）及線上填寫平台信箱，已於今年1月29日正式啟用。

教育部承辦單位指出，今年6月曾接到學生反映，疑有境外生遭強制超時工作，並扣留護照，教育部第一時間便展開行政調查，確認該生並非實習，而是在課餘打工時遭受不合理待遇，但仍要求所屬學校協助，維護學生權益，並由勞政主管機關調查勞動條件是否違法。

教育部表示，境外生遭遇權益受損，或已向校內單位尋求協助，仍未能有效解決問題，都可透過專線電話及信箱反應。

教育部並且呼籲聘僱境外學生的企業或廠商，應遵守就業服務法等相關規定。且工讀屬學生個人自由意願，不得有強迫或威脅之情事發生。如有發生勞動權益爭議或違反人權之情事，教育部定將基於維護學生權益之立場，轉請相關單位調查。

(旺報 )