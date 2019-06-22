秋行軍蟲肆戲全台，農民間盛傳早入侵台灣，但農委會強調是首度入侵，還啟動用藥撲殺。對此，雲林菜蟲林佳新今在臉書發文，再次提出質疑，並抨擊農委會防治政策搖擺，氣的嗆說，《一隻蟲都治不好了還想治國》。

林佳新在臉書發文說，台灣政府信誓旦旦在6月8日前說台灣還沒捕捉到秋行軍成蟲，代表這蟲剛落地，農委會已足了防疫準備與方案，真的是這樣嗎？我們了解一下這蟲要是透過像政府說的西南氣流進來台灣，一定是成蟲姿態，那蟲的演化我想小學大家都有養過白色小蟲蟲，大概就是那樣，草地貪夜蛾的生活史在夏季可在30天內完成，春季與秋季需60天，冬季則需80-90天。夏天周期短，冬天周期長，至少一個月以上。

他表示，環境適合，產卵後，4天孵化，幼蟲期長度受溫度影響，可為14至30天，蛹期為7-37天，亦受溫度影響；成蟲壽命7-21天，平均約為10天，一般在前4-5天產下大部分的卵，所以如果看到本土的成蟲，最少也進來一個月以上，目前演化出兩個亞型，水稻系跟玉米系，台灣這兩種都有發現，所以你還相信政府之前說的？瞬間爆發？

林佳新指出，合理懷疑應該是說之前是否誘捕數量太少，或者區域錯誤導致沒發現？接下來一連串的割除與掩埋更是錯的離譜，等到發現成蟲再直接噴灑農藥根本不是防疫作為，或者說是無作為的表現；之前有圖文介紹農友用哪些藥，現在又說怕抗藥性叫農友不要擅自用藥，到底要農民朋友聽哪一樣？這種政府只想暗示大陸傳染，疫情嚴峻，結果連對策都搖擺不定，這就是1450看不見的農業，因為我的田在家鄉，你們的在主子的腦袋」。

(中時電子報)