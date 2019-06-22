中部最大就業博覽會22日在逢甲大學登場，現場熱鬧滾滾。(林欣儀翻攝)

號稱今年中部最大場就業博覽會，22日上午在逢甲大學育樂館登場，共有54家廠商、提供4000個就業機會，吸引許多民眾到場應徵，現場熱鬧滾滾。主辦單位還在會場中規畫「職涯能量館」、「職訓亮精金」、「多元培力微型創業展售區」等專區，提供職涯諮詢、履歷健診等服務。

台中、彰化及南投3縣市勞工局處首長及勞動部次長林三貴等人共同揭幕，「中區就業博覽會」熱鬧展開，主辦單位指出，包括大立光、友達光電、台灣康寧及漢翔航空、台中李方艾美酒店等共54家廠商，提供3949個職缺，其中，中高階主管職缺數占41.96％。

值得關注的是，將於今年第四季開幕的李方艾美酒店為萬豪國際集團在中部首間五星級飯店，這次釋出200個職缺，業者表示，將徵求認同品牌核心價值、接軌國際的專業人才，盼翻轉中區。

此外，逢甲大學也開放耗時1年打造、全國校園首座設計與智慧工場「RoSoCoop數位製造合作社」，盼帶領求職民眾一窺未來職場人機協同作業的職場創新趨勢。林三貴表示，勞動部積極推動「三安政策」，也修正「微型創業鳳凰貸款要點」貸款額度上限，除促進就業，也支持勞工創業。

(中時 )