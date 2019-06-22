樂生全民健走GO GO GO，22日熱鬧登場，吸引許多民眾參與。（甘嘉雯翻攝）

樂生全民健走GO GO GO，22日熱鬧登場，吸引許多民眾參與。（甘嘉雯翻攝）

「桃園市樂生全民健走」活動，22日上午於桃園市立迴龍國中小學熱鬧展開，活動路線特別規畫進入「漢生文化園區」，此園區政府將挹注總經費10.7億，沿途林木蓊鬱古木參天，參與的民眾都對這個健康ㄟ好厝邊，衛福部樂生療養院後山內部竟有如此美麗秘境感到驚嘆。

衛福部樂生療養院長施玲娜表示，健走可以提升心肺功能，具有降低三高（高血壓、高血糖、高血脂）、安定交感神經等多項好處，特別帶領復健科6位物理治療師組成之健康操團隊，以及50位同仁、志工前來響應。

健走路線將行經「漢生文化園區」，樂生歷史悠久成立於1930年，舊院區共計47棟歷史建築占地25.5公頃，2017年6月經行政院審查通過，成立國家漢生病醫療人權園區，未來將設置醫療史料館、樂生廣場以及人權森林公園，待園區成立後大迴龍地區的繁榮指日可待。

市議員陳雅倫也參加活動，她表示，提升民眾健康運動的風氣，打造健康活力的城市，這種適合全家參與的活動應該要多參與。

日據時代就已成立的園區，保留許多日式建築，而漢生病已證實可治癒不具感染力，很多人還不知道樂生不再只是療養院，已經成功轉型為綜合型教學醫院，龜山區居民很幸福能有這樣的健康夥伴。

體育會長孫韻璇表示，感謝桃園市民全民響應此次健走活動，參與人數從去年1100人，今年暴增為1400人，可見健走型態的運動，深受民眾喜愛，也感謝迴龍國中小提供場地，樂生療養院志工隊協助場地勘查。

(中時 )