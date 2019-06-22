杏仁哥拿著全場最長15公尺的國旗桿率隊大進場

韓國瑜台中造勢下3點開始，韓粉已陸續就位，挺韓知名的杏仁哥剛也率大批韓粉從高雄抵達台中，一路扛國旗以「大進場」方式進入造勢場地，氣氛熱烈。

(中時電子報)