《大政治大爆卦─無色覺醒》韓粉會師台中！國瑜夜市爆棚 200攤庶民小吃拚錢潮 14:112019/06/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜造勢大會今天來到台中，即便現場飆高溫，各地熱情韓粉仍不斷湧進會場，等待韓國瑜進場。韓粉們情緒高昂，國瑜夜市也熱鬧開張，各種庶民小吃一次集結，一同拚錢潮。《大政治大爆卦─無色覺醒》團隊也來到現場，帶您一起直擊。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #庶民 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓拚命辦造勢 學者：為防堵這件事？ 08:512019/06/18 政治 中央卡韓 網驚：李佳芬才是大魔王 完爆蘇揆 09:172019/06/18 政治 韓國瑜出這招 韓黑嘆服：將立於不敗！ 08:302019/06/19 政治 6／22韓台中場定調：榮耀新中華 歡樂向前行 11:132019/06/19 政治 韓選總統可笑？前官員5例證打臉！ 08:232019/06/20 政治 過半高雄人不挺韓參選？民調專家神打臉 10:002019/06/20 政治 與大胃王挑戰夜市美食 韓國瑜最愛七里香 21:202019/06/20 生活 民調秘笈在此！韓粉：要聽潘局長的話 11:102019/06/21 政治 韓黑嚇傻：韓莫非參透民進黨招式？ 09:112019/06/22 政治 熱情爆表 622老中少韓粉高喊庶民選總統 11:422019/06/22 政治 政治熱門新聞 與黃國昌辦623遊行 館長嘆：廠商取消合作上億 - 政治 2件事實擺眼前 網：韓民調將重回40％！ - 政治 5大原因 民調專家：韓理當勝初選！ - 政治 韓黑嚇傻：韓莫非參透民進黨招式？ - 新聞 高雄韓粉po排水溝清淤前後圖 網友驚呆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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