韓國瑜造勢大會今天來到台中，即便現場飆高溫，各地熱情韓粉仍不斷湧進會場，等待韓國瑜進場。韓粉們情緒高昂，國瑜夜市也熱鬧開張，各種庶民小吃一次集結，一同拚錢潮。《大政治大爆卦─無色覺醒》團隊也來到現場，帶您一起直擊。

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(中時電子報)