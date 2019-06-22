路見不平提出檢舉不要太過激動，否則惹上官司反而自己吃虧，黃姓男子因不滿檢舉攤販違規，員警到場未開罰單，竟然辱罵員警，還朝員警丟鞋，台北地檢署偵查後，將黃男依妨害公務及侮辱公務員罪提起公訴。

黃姓男子是於去年12月間，見到萬華區有攤販違規，於是撥打110報案檢舉，台北市萬華分局通報東園派出所，由2名員警到場處理。不過，2名到場警根據現場狀況認為攤販沒有違規情事，沒有開單告發就打自離開。

不料，仍留在現場的黃姓男子見狀，不滿員警沒有開單，未尊重員警裁量權，公然辱罵員警「你不會辦事」、「你無效啦」、「把你們兩個幹掉」等侮辱、脅迫性的字眼辱罵員警，黃男越罵越激動，脫下鞋子朝員警用力丟擲，被警方制伏，並依妨害公務移送北檢。

檢方根據員警執勤紀錄器畫面，確認黃男的犯行，於是依妨害公務及侮辱公務員罪將黃男起訴，並請求法院從重處斷。

(中時 )