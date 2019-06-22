歡樂向前行！力挺高雄市長韓國瑜參選總統的台中造勢大會，下午3點登場。

主辦單位預估有20萬人到場，目前現場已擠滿許多韓粉，更有不少人前一晚已到場、還站上主舞台高喊韓國瑜總統。

到下午兩點左右，依中天新聞報導，挺韓大將「搶搶滾」表示估計已有6萬人到場。台中造勢主題定為「榮耀新中華、歡樂向前行」，活動預計下午3點開始，韓國瑜7點到場、約7點20分上場致詞；主持群有立委許淑華等人，預計晚間八點結束。

(中時電子報)