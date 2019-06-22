違反聯合國安理會制裁決議、偷偷賣油給北韓的油商陳世憲，今驚傳跳樓跳輕生，警方已獲報前往處理。

南韓媒體2017年12月底報導，香港註冊、台灣公司所租油輪「方向永嘉」，2017年10月19日違反聯合國安理會的制裁決議，在東海祕密向北韓船隻供應約600噸的精煉石油，租船的公司為台灣「比利恩油品集團」（Billions Bunker Group），該集團登記在馬紹爾群島，實際負責人就是陳世憲。

始終喊冤的陳世憲，去年1月19日在家吞安眠藥自殺，送醫不久後出院，見到媒體大吐苦水，喊冤被大陸栽贓，稱自己不可能賣油給北韓，還怒嗆台灣人是孬種，只會欺負自己人。

陳世憲成為台灣首位遭《資恐防制法》制裁的對象，數億元資產全被凍結，卻在官司審理期間去電法務部，揚言殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家。

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