年僅24歲的先發投手伯勒(Walker Buehler)撐起道奇的一片天，他今天靠一己之力對戰洛磯投滿9局，還飆出生涯新高16K，不過直到9局上半雙方還是2比2平手，最後靠著菜鳥隊友貝提(Matt Beaty)再見2分炮，以4比2逆轉收下勝利，伯勒首次完投就拿下本季第8勝。

伯勒今日面對洛磯投出生涯代表作，不僅是他在大聯盟首次完投，還飆出生涯新高16次三振，同時為本季國聯投手單場送出的最多K。伯勒主投9局用了111顆球，只被敲出3支安打，可惜的是其中2支是陽春炮因此失掉2分。

直到9局下半伯勒3個出局數都是用三振拿下，尤其最後一個出局數，面對今天曾對他開轟的重炮手阿瑞納多(Nolan Arenado)，第111顆球依舊飆出97.2英里(約156.4公里)速球，送出本場第16個三振結束投球任務，同時全場道奇球迷全部站起來為他歡呼致敬。

貝提9局下半敲出再見2分炮逆轉勝，賽後和隊友慶祝。（美聯社）

更戲劇化的是，最後9局下半道奇隊友貝提在2人出局後，轟了一發再見2分炮，除了逆轉戰局之外，也將完投勝利送給伯勒，伯勒本場比賽5度讓對手3上3下、2度單局送出3次三振，本季先發15場比賽僅有1敗，目前連續6場先發不敗，自責分率僅2.96。

除了伯勒在先發輪值繳出好投外，道奇本季先發輪值每個都戰績顯赫，本季投出生涯年的柳賢振9勝1敗、自責分率僅1.26，直指賽揚獎；柯蕭(Clayton Kershaw)雖然球速下降，但控球依舊犀利，收下7勝1敗自責分率2.85；今年已39歲的老將希爾(Rich Hill)照樣繳出自責分率2.55的優質成績，其中自責分率3.87的前田健太還僅是道奇先發輪值中較不顯眼的一位。先發的勇猛表現也反映在戰績上，道奇目前52勝25敗，獨居大聯盟戰績排行榜首位。

(中時電子報)