全國大南瓜比賽今天上午在淡水金色水岸舉辦頒獎典禮，淡水農友林建訓種出903台斤美國大西洋南瓜，勇奪個人生涯第5次量組冠軍，林建訓說，可惜沒能一舉打破亞洲最大南瓜紀錄，希望明年再接再厲，一定要破紀錄。

全國大南瓜比賽邁入第8年，分為重量組、品質組、創意組和食用南瓜品質組競賽，琳瑯滿目的參賽南瓜再度吸引大批民眾到場爭睹風采，新北市祕書長林祐賢今天也到場頒發冠軍獎項，肯定農友表現，也力薦在地南瓜產業與周邊旅遊景點。

已拿下5次重量組冠軍的林建訓說，今年眾的大南瓜體型較往年都大，賽前評估重量可超過1000台斤，超過亞洲紀錄936台斤，很可惜最後實秤出來卻是「虛胖」，疑似今年降雨多生長好，導致南瓜養分被枝葉瓜分，「明年會繼續參加，一定要破紀錄！」

淡水區農會總幹事高忠表示，今年大南瓜比賽聯邦銀行也加入贊助合作，代表全國大南瓜比賽的高知名度與良好口碑，是具有指標性的競賽，民眾可把握今明兩天前往參觀盛大的南瓜展示。

新北市農業局表示，全國大南瓜比賽現場除南瓜展示外，現場還有農夫市集販售優質農產品，南瓜起司紅藜麥餅乾、南瓜冰沙、南瓜啤酒等淡水農會南瓜系列產品試吃，還有消費滿額還送好禮，歡迎民眾把握23日最後一天，前往淡水金色水岸同樂。

(中時 )