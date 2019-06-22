路透社日前引述業界消息，指高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等美國晶片製造商正積極遊說美國政府，盼解除對華為的制裁禁令，讓供應鏈恢復正常供貨；而近日受美國國務院邀請參加「國際領袖人才參訪計畫（IVLP）」的藍委許毓仁，在會晤高通全球事業部副總裁及政府關係部門協理時表示，中美貿易戰儼然變成科技戰，台、美並未因此得利，包括美國在美台間科技供應鏈的整合及全球佈局都受到極大影響。

許毓仁辦公室透過新聞稿指出，針對美國政府近期禁止本國公司與一些會構成「安全威脅」的外國通訊業公司合作，矛頭明顯指向中國科技巨頭華為，更不斷游說其他國家採取類似措施，許毓仁認為，川普政府對華為的禁令，恐不利未來5G標準的開發進度；高通高層也說，禁令將導致5G發展遲緩，廠商並不會因此得利，並呼籲台灣科技廠商要小心，做避險的佈局。

另外，根據中國大陸國家發改委發布的最新數據顯示，今（2019）年5月份，共審批核准固定資產投資的總投資金額達人民幣516億元，且主要集中在5G等高科技和交通等行業；許毓仁則說，禁制令不但讓大陸有能力強化本土化科技的開發，恐怕也讓其他國家無法打入中國大陸市場；高通高層則建議，台灣應在政治與商業利益上找到平衡點。

由於公平交易委員會日前宣布和美國高通公司達成和解，高通並承諾未來五年要投資台灣七億美元，許毓仁在會晤高通高層時也指出，高通應加強台灣5G的本土採購，並與國家發展委員會合作成立5G基金，投資台灣的5G發展。

許毓仁並建議高通擴大投資台灣，能提高對台灣新創的投資，推動更多的產業併購，藉由導入台灣本土新創結合高通的科技技術，形成正向的企業併購；他還呼籲高通一年釋出一千位的名額，擴大在台徵才。

(中時 )