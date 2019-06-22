25歲韓國女星雪莉2015年退出f(x)後就相當做自己，常在IG分享沒穿內衣等大尺度激凸照片，近年來總被外界形容是「韓版麥莉」惡評不斷的她，最近上節目自曝不喜歡穿內衣主因，直說覺得穿不穿胸罩是個人自由，自己不喜歡鋼圈，想要舒服點才不喜歡穿，更自曝錄影當下也沒穿內衣。

雪莉最近和申東燁等人擔任JTBC2台新節目《惡評之夜》主持人，常在網上被網友批評的雪莉，最出名事蹟便是分享凸點或有性暗示的影音，雪莉也承認「巔峰之作就是IG」，被問到為何喜歡不穿內衣？雪莉說：「內衣對我來說就像是裝飾品，有的衣服適合穿著內衣，有些不適合，現在其實也沒穿，覺得我奇怪對吧？」

雪莉說，希望自己的行為可以改變大家對內衣的偏見，她認為穿不穿內衣其實並不是什麼值得關注的事，最近她辦了簽名會，有位女粉絲對她說「我也是NO BRA」，令她聽了很開心，此外，最近有網友將她的瞳孔和吸毒者的瞳孔比對，影射雪莉涉毒，她也在節目強調自己沒吸毒，隨時可以驗毛髮測毒，更說如果頭髮不夠，腳毛也有，歡迎隨時來找她驗毒證明清白。

(中時電子報)