高雄市長韓國瑜自從掀起「韓流」，支持者們一路相挺。「韓粉」甚至升格為「韓家軍」，不僅喊出「非韓不投」口號，更不畏風雨長途和辛勞，堅定參與每場造勢遊行，令外界大感驚奇。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉分析，韓家軍與韓的關係，並非下對上的崇拜或效忠，而是上對下，父母望子成龍不容任何人壞事的勇敢兇猛；誰敢擋路，就跟誰鬥到底。

胡幼偉在臉書直言，「韓國瑜現象」中支持者的強度，是非常特別的現象。胡指出：「我觀察到，這種支持，不是那種下對上的著迷或崇拜，而是近似於『父母對兒子』的，上對下的呵護與肯定。」

韓國瑜最受推崇的優點就是「接地氣」，胡幼偉解釋道：「所謂「接地氣」，不是「拜託你們一定要支持我」；而是「我跟你們一齊脫離苦海」。因此，這位不夠帥，學歷也不夠拔尖，政壇沒混多好還曾失業過十幾年的人，因對「苦民所苦」展現了最大誠意，讓廣大「地氣族」有了「你苦我苦」的相互認同，更收下了韓這個「政治義子」。

胡幼偉認為，韓國瑜選高雄市長時口袋空空，地氣族們也口袋空空，唯一能夠讓韓跟自己一夜翻身，就是「選票」。於是，大家決定用選票一起栽培這個「兒子」當市長；因為只有這個兒子當大官脫離苦海了，做乾爸、乾媽的也才能跟著風風光光。韓當選後，海外走一圈還簽回數十億訂單，讓乾爸媽們超有面子，於是，大家又希望透過手上的寶貝———選票，讓韓事業做更大，直接當總統，大家也更風光、更有面子。

胡幼偉分析地氣族心理：「如果我們可以用選票讓他做市長，當然也可以用選票讓他做總統！這件事情，不是由韓國瑜決定要不要；也不是由國民黨決定要不要，而是由我們地氣族決定要不要。」因此有了「非韓不投」的口號，也有了「沒韓郊遊」的決定。而這也出乎民進黨與台北市長柯文哲意料，也讓國民黨中央萬分震驚、急於制衡。但對地氣族而言，望子成龍又豈容他人壞事？父母為孩子的前途義無反顧、堅持到底且勇敢兇猛，「誰擋路，就跟誰鬥到底！」

(中時電子報)