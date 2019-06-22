眼科醫師黃宥嘉在臉書發文挺長榮空服員。(翻攝睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書)

勞資協商談不攏，長榮空服員罷工進入長期抗戰。有醫師PO文挺空服員，「資方重要，旅行業重要，消費者重要，空服員的卑微不知道大家有沒有看出來？空服員就不重要？」但遭網友反嗆，空服員已不是爭權益，是介入公司經營，要醫師別站在旁邊放火。

眼科醫師黃宥嘉在臉書發文，看了電視節目覺得很生氣，「一群人圍攻一個空姐，資方重要，旅行業重要，消費者重要，空服員的卑微不知道大家有沒有看出來？空服員就不重要？要不是無計可施，誰要大熱天出來罷工？」。

她提到，「資方賺你的錢，分一點錢給勞工，讓消費者便利，會很難嗎？」、「你以為老闆會跟你談？不會。他們覺得有錢能使鬼推磨，我只要有錢就可以僱到勞工，勞工的需求不值得一提」。

文章一出千人按讚，2百多篇留言，不過有網友留言打臉說，工會提出的8項訴求中第3、4條，「已經不是爭權益，是介入公司經營，介入決策，這是否有點太自我膨脹了，長榮航空是民營股份有限公司，所有權在股東，你是員工竟然要求他可以左右公司經營？」。

該網友更嗆說，「你是一個醫生，你開一間診所，裡面的護士，掛號小姐，也可以去影響你的看診時間，説看診時間過勞，説你賺的錢沒多給他們（他們已經有4個月年終），你會同意嗎？別在站在旁邊放火」。

(中時電子報)