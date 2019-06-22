台灣的菜市場名有「怡君、雅雯、淑芬、冠宇、佳穎、書豪」，而在電影中，也有個名子被許多主角使用就是「安娜」！近期就有多部電影主角用這個名子，如鬼娃《安娜貝爾回家囉》、盧貝松執導電影《安娜》，甚至是迪士尼動畫大片《冰雪奇緣》續集，主角艾莎的妹妹也叫安娜，究竟還有多少叫「安娜」的電影狠角色，就讓《中時電子報》一起告訴你。

安娜貝爾。（圖／華納兄弟提供）

其實「安娜」一名，有「優雅、恩惠、堅毅」之意。原始英文拼寫是「Ann」（安），而更加流行的拼寫是法語的拼法「Anne或Anna」，該名最早使用是在天主教中聖母瑪利亞的母親「聖安娜」，這位聖人的名字使得「安娜」在基督徒中開始被廣泛使用，在西方歷史中，有幾位聖人或女王亦取名「安娜」。

安娜貝爾。（圖／華納兄弟提供）

在電影中更常出現「安娜」，如經典電影《安娜與國王》、《格雷的五十道黑影》中女主角也叫安娜，今年暑假更有三部安娜電影上映。《冰雪奇緣2》安娜公主將再度與姊姊艾莎，展開新的冒險故事。《安娜貝爾回家囉》則是續集延續，恐怖的鬼娃將再次騷擾華倫夫婦。而6月19日由盧貝松執導電影《安娜》，更是標榜地表最強女殺神，保證讓觀眾大開眼界。

安娜的身手矯健，在電影中以一殺百。（圖／海樂影業提供）

地表最強女特務《安娜》由盧貝松親自執導，集合好萊塢堅強陣容海倫米蘭、路克伊凡斯及演技派新人莎夏露絲的話題大作，幕後製作群則是由億萬票房《露西》團隊所操盤。

《安娜》日前進行媒體試片，影評人觸電網站長:「今年暑期最令人驚喜的作品，劇情峰迴路轉，機關算盡，每個轉折都讓人十分滿意！大呼過癮！海倫米蘭從影最令人印象深刻的演出之一！」雀雀看電影更表示，「女主角莎夏露絲成功繼納塔莉波曼、蜜拉喬娃維琪與史嘉蕾喬韓森之後成為刷新全世界觀眾視界的特工級盧女郎。電影很輕易就幹掉近年女特務電影《紅雀》在我心中的地位。除了女主角一邊走秀一邊殺人、在武打戲比所有今年動作片都還要精實精采。」

(中時電子報)