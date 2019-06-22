韓國瑜造勢會場必擺的瀑布香腸攤，攤位前大排長龍。（張妍溱攝）

韓國瑜造勢會場必擺的瀑布香腸攤，，老闆瀑布哥說，為了這一場造勢活動，忙了好幾天都沒睡覺。（張妍溱攝）

疑天氣炎熱有高血壓病史的侯婦，突然在椅子上暈倒，經消防救護人員送醫治療。（張妍溱攝）

高雄市長韓國瑜「榮耀新中華、歡樂向前行」，622台中造勢活動，在台中七期重劃區展開，主辦單位規劃182家攤商進駐，尤其香腸、冷飲攤前民眾大排長龍，有香腸攤估計1個上午估計賣5000條香腸，但也有沒申請的攤販嗅到商機，違規擺攤遭警方驅離。

韓國瑜造勢地點在河南路與市政北二路，場地廣大，活動現場已擺滿近3萬張紅色座椅，主辦單位指出，今天預估湧進20萬人，一直到中午12點止，差不多已有5千多人進場。

1位從南區趕來會場的侯姓婦人早上8點多抵達，疑天氣炎熱有高血壓病史的侯婦，突然在椅子上暈倒，坐在地上，所幸立即被現場「護衛隊」發現，通知消防救護人員協助送醫，但侯表示，自己一定要見到韓國瑜本尊才肯離開，最後經「韓家軍」勸離才就醫。

韓國瑜造勢會場必擺的瀑布香腸攤，攤位前大排長龍，老闆瀑布哥說，為了這一場造勢活動，忙了好幾天都沒睡覺，有排隊民眾表示，為買瀑布香腸已經排1個多小時，活動現場無論香腸攤或國旗商品攤等都受消費者青睞，182家攤商攤攤熱賣，笑呵呵，賺大錢。

(中時 )