全台約有150萬人受偏頭痛所苦，每年平均得請假2天，造成46億元的經濟損失。為助偏頭痛患者及時診斷，台北榮總與國內外大學團隊，以腦波帽、新式非線性的複雜度分析方法，解析出頭痛發作前的腦波變化，預測偏頭痛的準確率可達80％。

國內偏頭痛的盛行率為9.1％，每100人就有9人患有偏頭痛，發作時伴隨嚴重疼痛感、噁心感，甚至會嘔吐。除對自身、家人產生不便，也會造成社會負擔。過去研究顯示，偏頭痛發作時，若能及早治療，可大幅提升頭痛緩解率，但台灣9成患者發作前無前兆，治療時就已錯過最佳時機。

為助偏頭痛及早診斷，北榮神經醫學中心主任王署君、神經內科醫師賴冠霖、交大生物科技系教授林進燈共同研發出乾式電極無線腦波帽，耗時3年，與團隊共同記錄數10名偏頭痛患者未頭痛、頭痛發作前的腦波。透過新式非線性的複雜度分析方法，解析出頭痛發作前72小時的腦波細微變化。

王署君表示，該腦波帽已運用在臨床上，下一步將進行大規模研究，由北榮開始，逐步推廣到各家醫院。根據該研究所解析出的腦波變化，預測偏頭痛的準確率可達80％，有助患者發病前及時以投以藥物、非藥物治療，解決偏頭痛的困擾。

該研究為國際上利用新穎的穿戴式腦波帽，進行腦波紀錄、解析腦波變化的首例，參與的團隊包括台北榮總、交通大學、海洋大學、陽明大學、澳洲雪梨科技大學等，研究結果已刊登於著名的國際電機電子工程期刊《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》。

(中時 )