配合2020年大選，民進黨中央黨部婦女部22日於桃園尊爵飯店舉辦「民主新助力 Women在一起」新住民團體幹部培力營，蔡英文總統與民進黨主席卓榮泰與會，蔡英文強調，民進黨若繼續執政，會為新住民做更多，希望新住民姊妹成為她最有利的助選團，1加1大於2。

對於台北市長柯文哲日前提到市府顧問蔡壁如常被找去跟民進黨主席卓榮泰聊天，引起各界討論白綠合作可能性，卓榮泰再次強調，沒有談到蔡柯配，純粹只是聊天，而且和她見面是在3月初選前，不會談論到怎麼配的問題。

談到民進黨是否會攻擊柯文哲或是評估柯下一步的動向，卓榮泰指出，只要是符合民進黨合作理念的對象和政黨，都不會去打他，也願意尋求更高程度的合作，只要是以台灣優先、以台灣國家利益為優先的人、團體與政黨，都願意和他合作，目前沒有對柯文哲做任何評估，不願去揣測柯文哲言論的意圖，而自己是完全沒有任何意圖。

(中時 )