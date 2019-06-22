偏頭痛患者，常出現劇痛、噁心、嘔吐等症狀，影響生活品質。中醫表示，偏頭痛的成因，與氣血不足及鬱滯有關。若需預防偏頭痛，生活中需謹記8個招數，包括頭髮要吹乾、睡前避免喝冰水、睡前泡腳、多吃溫暖食物等。

開業中醫師胡心瀕表示，偏頭痛廣泛的成因為氣血不足或鬱滯。以發生在頭頂的頭痛為例，可能是鼻子不好、鼻竇炎所致；發生在兩側的頭痛，可能是血管性或脈搏性頭痛；發生在頭部後方的疼痛，則可能是肩頸太僵硬，連帶影響頭部後側。

偏頭痛患者常見頭痛、頭暈目眩、全身無力的症狀。曾有一名70幾歲的阿嬤，受偏頭痛困擾了30年，長期看病都無法改善，轉向中醫求助後，以中藥治療數周，病情終於得到緩解。

胡心瀕表示，偏頭痛發生時，可透過按摩放鬆肌肉，達到減緩疼痛的效果。若疼痛部位位於前端，可按壓眉心的攢竹穴及太陽穴；若疼痛部位位於兩側，可以4根手指，按壓耳朵上方，扇型範圍的率谷穴；若疼痛部位位於頭部後側，則可按壓頭部與頸部之間的風池穴。

開業中醫師陳潮宗表示，預防偏頭痛上門，平常需謹記8個招數：1.頭髮要吹乾、2.睡前避免喝冰水、3.睡前泡腳、4.多吃溫暖食物（如：蔥、薑、蒜）、5.冷氣房內穿外套、6.多做伸展運動、7.維持充足睡眠、8.避免壓力過大。

陳潮宗表示，偏頭痛最常影響的是民眾的生活品質。若頭痛伴隨血壓升高、發燒的症狀，需當心是否有併發症、是否遭到感染，建議儘速就醫。一旦頭痛的位置擴大，服用止痛藥也沒效，就應前往神經內科進一步做檢查，確認頭痛是否為腫瘤所致。

(中時 )