39歲的天使隊「生化人」普侯斯(Albert Pujols)，在許多聖路易粉絲心中還是永遠的英雄，普侯斯自2012年加盟天使後，首次回到紅雀主場，他從這裡開始受到矚目，成為紅雀的偉大球星之一，如今回到發跡地，全場坐滿滿的紅雀球迷不斷為他鼓掌歡呼，連老隊友鐵捕莫里納(Yadier Molina)也忍不住上前抱抱他。

普侯斯2001年到11年在紅雀效力，曾獲2001年國聯新人王、3座國聯MVP、9度入選明星賽，並幫助紅雀奪得2次世界大賽冠軍，11年間繳出3成28打擊率、445轟、1329分打點，雖然之後加盟天使，不過在紅雀球迷心中普侯斯的價值無人可取代。

普侯斯相隔8年終於重回聖路易球場，獲得全場紅雀球迷的歡呼支持。（美聯社）

相隔8年，天使與紅雀位在不同聯盟，期間交手次數寥寥可數，而且都是紅雀作客天使主場，這次是普侯斯首次披上天使球衣回到老東家，受到全聖路易球迷的關注。普侯斯光是走上打擊區準備進行首打席，全場紅雀球迷就為他尖叫不止，時間長達80秒，連紅雀鐵捕莫里納也讓出位置，給普侯斯享受球迷的歡呼聲，回到本壘板後，兩名昔日戰友更在場上互相擁抱，場面十分溫馨。

整場比賽只要普侯斯上場打擊，紅雀球迷全都「倒戈」為他歡呼，還有許多老球迷挖出許久沒穿的當年普侯斯在紅雀的球衣，而為了滿足紅雀球迷的期盼，天使總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)做出承諾，這3場系列戰都會讓普侯斯在先發名單上，「當你想到聖路易的棒球，會出現幾個球員的名字，普侯斯一定會是其中一個，而且會是在頂端，他和穆休(Stan Musial)是名聲最響亮的球員。」

而本場比賽普侯斯僅上場3打席後就下場休息，擊出1支安打和1次保送，最終紅雀以5比1擊敗天使。

(中時電子報)