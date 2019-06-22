大陸歌手曾軼可與北京機場邊防員警的糾紛，一路延燒，疑似受到此事影響，21日晚間播出的《我是唱作人》第11集節目中，曾軼可的相關鏡頭都被刪除。

據了解，該集節目中，原本是錢正昊、郝雲、常石磊與梁博、熱狗、曾軼可對決，但觀眾看完整集節目，卻沒看到任何與曾軼可的畫面，連其座位都沒有曝光，8人比賽，只有7人的演出。

新浪娛樂、觀察者網報導指出，6月17日下午，曾軼可透過微博表示在北京首都機場遭到邊檢人員刁難，聲稱「被對方要求摘掉帽子過檢」，更指責警方「蠻不講理、私用職權」還曝光該員警的證件照。

19日上午，北京邊檢針對此一事件發佈通報，指出警方當時2次提示曾軼可脫帽進行臉部比對，但曾軼可拒不配合，警方依法對其進行人工覆核，卻遭到辱駡，曾軼可還近距離對民警拍照，幹擾執法。

通報發出後，曾軼可透過微博道歉，表示自己當時比較情緒化，言行不當，願意承擔後果。

20日下午，曾軼可在個人的微博帳號對事件經過進行了詳細的描述，為自己叫屈，表示當時配合所有檢查，是在通關後被邊檢員攔下要求摘帽，她也按要求照做了，但指責執法人員：「中間所有的言語和語氣，如同對待牲畜一樣，態度及其惡劣，有激怒的成分。」

(旺報 )