全國高級中等學校教育產業工會（以下簡稱全中教）和台灣師範大學今(22)日舉行「育才選才焦點與學習歷程檔案論壇」，對此教育部指出，高中在輔導上傳學習歷程檔案時，應尊重學生的意願。

「育才選才焦點與學習歷程檔案論壇」今日在成功高中舉行，吸引教師和家長到場參與，主辦單位統計報名人數超過600人。

教育部推動高中學習歷程檔案，目的在於取代升大學所需備審資料，讓學生在高中各年級時，先把資料先準備好，不過並未強制學生上傳，日前遭到立委質疑。

教育部解釋，學生定期上傳並經由教師認證，可提升資料信效度，但不上傳也不會有處罰，學生也可選擇高三下學期一次性上傳備審資料，但就不會有教師認證和時間紀錄。

教育部國民及學前教育署承辦人員蕭育琳今天在論壇中提到，學習歷程檔案沒有強制，各校要尊重學生的意願，很多人擔心學習歷程檔案會侵犯個資、讓學習狀況無所遁形，按照設計，這些資料都要取得學生的同意和勾選，才會提供給大學招生單位檢視，而儲存在資料庫的資訊，將在學生於高中畢業5年後封存，允許學生向國教署申請刪除資料。

蕭育琳表示，為推動學習歷程檔案，法規規定學校必須成立推動工作小組，由校長擔任召集人，選任主任或組長擔任執行秘書，並建議納入實習處、課程諮詢教師、學生、家長代表等。另外，學習歷程檔案如果有登載不實的狀況，影響大學招生公平性，高中相關人員可能會被追究行政或刑事責任。

(旺報 )