以生產紙類產品的正隆公司今年逢60周年，該公司近年提升使用再生紙漿的比例，為慶祝60周年，竹北廠以植樹、淨灘方式，以「愛不紙息」為概念，期望能創企業永續、循環經濟的願景。

正隆公司以生產紙類、衛生紙而聞名，總經理蔡東和表示，台灣再生衛生紙使用比率約為5％，相較鄰近的日本65％，仍很有大的努力空間，近年正隆提供回收紙漿的使用比例，來源包含向鄰近公司收取再生紙，或是紙容器等，由於紙容器處理較費工耗時，還需移除再生紙漿不須使用的塑膠膜，但為以永續經營為理念，「我們依舊努力這麼做。」

蔡東和也表示，紙容器回收後不用做於再生紙漿的部分，公司也會再次利用，例如重新回收，或是做為熱能等。而以永續經營、環境友善為理念，正隆公司竹北廠慶祝公司成立一甲子的方式，就是植樹、淨灘。

新竹縣環保局代理局長羅仕臣、新竹縣議會副議長王炳漢、竹北市長何淦銘等人也受邀到場植樹，蔡東和也說，每年種下2000棵以上苗木，40年來也有上萬棵，期望能種下綠未來。

正隆統計，2018年使用超過180萬噸的回收紙資源再製成各式紙製品，其中近70％回收紙來自台灣本地，回收紙再利用率高達92.6％，蔡東和也表示，期望透過政府與企業攜手，提升再生衛生紙的使用率，達到循環經濟的目標。

(中時 )