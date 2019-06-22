美國總統川普移民政策向來是川普政府爭議焦點之一，昔日他曾嗆大批外來移民赴美是要搶走美國人工作機會，而如今宣布競選連任後，川普為了爭取西班牙裔選民，20日接受美國西語電視台訪問時在節目中高喊：「我愛移民！」

川普為了爭取西班牙裔選民，20日接受美國西語電視台訪問時在節目中高喊：「我愛移民！」

據福斯新聞網報導，美國西語頻道「世界電視台」（Telemundo）節目中，當主持人迪亞斯（Jose Diaz-Balart）問到關於川普廢除幼年即被非法帶進美國的兒童所提供的保障計劃、對待非法移民採親子分離，以及川普「零容忍」的邊界計畫等議題時，川普竟回答：「其實我很愛移民！你前面提的都是針對非法移民，因為我對合法移民一直都很好。」

在他這場西語電視頻道處女秀中，川普對於自己在西裔選民間的高人氣感到自豪，聲稱自己在西裔選民中的民調支持度上升了17%，且西裔選民的失業率是在他任內降到最低。川普也對西裔選民有信心，相信2020總統大選時，他們會欣賞他對委內瑞拉與古巴兩國的強硬立場。

川普表示，美國的發展奠基於眾多移民，一切都要歸功於他的移民政策，「因為西裔的國人希望加強管控邊境，他們不樂見有更多人來跟他們搶工作。他們也希望降低犯罪率，因此邊境管控勝過一切」。他還表示，他任內將會開放更多合法移民來充實美國各產業的勞動力。

川普也在節目中肯定墨西哥，表示在白宮祭出懲罰性關稅措施警告後，墨西哥近來減少非法移民入境美國的努力有目共睹。

不過據「華盛頓郵報」（Washington Post）21日引述3名未具名官員報導，美國移民當局計劃23日發動大規模行動，將近期抵達並非法停留在美國的家庭驅逐出境。美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）代理局長摩根（Mark Morgan）表示，ICE將針對接獲美國移民法院遣送離境令的家庭進行驅逐。

(中時電子報)