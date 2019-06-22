台南市爆發女大生在醫院棄嬰案，尋獲女嬰的醫院急診部醫師判斷屍體疑似僅是個4、5個月大的胚胎，台南地檢署不予證實，但表示將會擇日解剖，調查胚胎成熟度。

19歲女大生才剛成年，就讀一家私立大學，在外租屋，瞞著家人與其他縣市的男友交往，男友並非同校同學，未婚懷孕後，一直不敢把事情告訴家人。

女大生醫院棄嬰，醫師初判是胚胎

女大生20日晚間在家祕密產女，室友察覺她身體虛弱，幫叫搭計程車讓她到一家區域醫院掛急診，她暗中將女嬰藏入袋內隨身攜帶，卻在醫院偷偷將女嬰丟入垃圾桶內。

為了掩蓋生產真相，女大生看診時佯稱經血過多，但醫院驗孕卻呈陽性反應，超音波卻看不到胚胎，懷疑是子宮外孕，再用救護車將她轉診到教學醫院進一步診斷。

教學醫院的急診婦產醫師根據經驗，察覺女大生是生產後的血崩症狀，質疑女大生說法，她一度受驚嚇，不願吐實，經社工5個小時詢問，才坦承剛生下小孩，但看小孩不會動，認為已經死亡，將嬰兒隨手丟在區域醫院急診室的垃圾桶內。

在未尋獲嬰兒前，醫護與社工人員一度以為女大生涉嫌「賣嬰」，緊張的在院內調監視器畫面查證，一面通報區域醫院急診室幫忙找小孩。區域醫院醫護人員與警方最後在急診室的垃圾桶內發現疑似嬰兒胚胎的屍體。

驚見嬰屍的區域醫院醫師表示，被遺棄的胎兒看似僅是4、5個月大的胚胎，但還需要檢方最後鑑定結果論斷。

雖然胚胎成熟度決定女大生是否涉及屍體遺棄罪，

台南地檢署認為案件偵查中不願對外說明，但表示檢察官決定將擇日解剖，全案會在偵結時適度公布。

(中時 )