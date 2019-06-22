洋基鑽石打線全數歸陣！22日對太空人第二戰，開路先鋒就是「法官」賈吉(Aaron Judge)，這是他回歸首仗，也是初次打第一棒。加上史坦頓(Giancarlo Stanton)、英卡納西昂(Edwin Encarnacion)、桑契斯(Gary Sanchez)、桂格瑞斯(Didi Gregorius)全都到齊了。太空人投手左閃右躲，仍被桑契斯、托瑞斯(Gleyber Torres)敲全壘打，終場洋基以4-1獲勝，取得7連勝。

雖然賈吉、史坦頓、英卡納西昂今日掛零，不過桑契斯和托瑞斯都是連續3戰開轟，洋基打線的厚度是近年罕見。讓全壘打王打第一棒的想法很早就有了，接著第二棒是桑契斯，第三棒桂格瑞斯，史坦頓第四棒，英卡納西昂第五棒。其中只有桂格瑞斯是左打，對付右投的強棒稍微不足。

The votes are in ...



and the final ballot is STACKED with SIX Yankees ☑️☑️☑️☑️☑️☑️



Final round takes place from June 26th at 12 p.m. ET to June 27th at 4 p.m. ET. #VotePinstripes pic.twitter.com/CJQUrIuJZq — New York Yankees (@Yankees) 2019年6月21日

太空人右投皮考克(Brad Peacock)十分英勇，面對洋基一整排的大砲仍飆出11K，賈吉、史坦頓、英卡納西昂各吞兩張老K。但是皮考克被桑契斯1發兩分砲狙擊，最後吞下敗投。托瑞斯第7局再補上1發兩分砲。這是洋基連24場開轟，再一場就可追平隊史紀錄。桑契斯(第23轟)、托瑞斯(第18轟)是隊史首次同時有兩人連3場開轟，包括他們兩人，洋基全隊6位野手入圍明星賽決選，可見軍容之壯盛。

(中時電子報)