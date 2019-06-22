伊朗擊落美RQ-4「全球鷹」無人偵察機

在華府與德黑蘭劍拔弩張之際，伊朗動用自製飛彈防空系統，擊落了美國身價高昂的RQ-4A「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機。

而《防務一號》（Defense One）網的分析指出，美國有絕大部份無人機都很容易成為先進防空系統下的犧牲品，但事情其實毋需這樣發展。

事實上，伊朗擊落「全球鷹」無人機，暴露了美國作戰的大罩門。五角大廈有供蒐集情資，監視和偵察的最尖端無人機，但它們是針對以往的戰爭而設計，用來對付那些無法追蹤並摧毀高空軍機的伊斯蘭國（ISIS），或是塔利班（Taliban）暴亂份子。

然而，伊朗和其他潛在對手擁有雷達和飛彈，能將美軍一些最重要的無人機變成既昂貴，又顯著的目標。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）已證實，伊朗擊落的是RQ-4A「全球鷹」，而這款無人機能搭載功能強大而靈敏的感測器，飛到達5.5萬英尺（17,000米）的高空，連續24小時執行任務。包括研發費用在內，這款無人機1架身價達2.2億美元（約68億台幣），若不包括研發費，1架也要1.3億美元（約40億台幣），都比如今價格已降為約9,000萬美元（近28億台幣）1架的F-35隱形戰機還貴。

不過，它翼展達131英尺（近40米），靠單渦扇推進，時速約400英里（644公里），雖然能在高空中停留很久，但卻很容易被雷達發現。

(中時電子報)