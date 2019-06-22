黃奕發文。（圖／翻攝自黃奕微博）

黃毅清回應。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂、AndyHYQ替身微博）

39歲大陸女星黃奕曾演出《還珠格格第三部》，接棒趙薇擔任第二版「小燕子」一角，2014年她和結婚3年的黃毅清閃離，夫妻倆便常為了女兒鐺鐺監護權在網上互槓，近年兩人才休戰，日前黃奕突然發長文，自曝先前拍電影時遭遇人生最灰暗時期，父親罹癌、女兒被奪走，引來黃毅清隔空罵又想拿他炒新聞。

黃奕20日發文透露，自己的新片《碟仙》終於要上映，自己內心感慨萬千，回憶那段時光自己壓力大，若再多受一點打擊就要崩潰，當下她得面對父親疑罹患大腸癌，女兒又被前夫帶到美國，使她內心十分恐懼，後來父親手術成功，女兒也回到她身逼，黃奕說：「這個過程讓我懂得，克服了內心的那份恐懼，你會發現人生再多的艱難也沒有什麼大不了」。

對此，黃毅清在小號回應稱自己早看淡一切，要黃奕別再利用他炒作，並強調這次是黃奕主動開戰提他，不是他刻意要咬黃奕，「像我這樣的年輕土豪不應該和那些十八線的過氣中年藝人一般見識。隨她去吧。愛說啥說啥，你繼續心機婊賣慘，我繼續泡我的妞，大家互不相干。」網友則回：「貌似除了炒你，她也沒啥可炒的」、「黃奕感覺是眼睛瞎了」、「唉...她真的別提黃毅清了，每次一提，黃就會瘋狂diss她」、「事挺多的」。

(中時電子報)