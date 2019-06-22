日本宮崎縣仙台市藤崎百貨今年6月適逢開店200周年慶，特別推出「台灣周」系列活動。成功大學學生受邀帶著精心製作的2款台南文化VR遊戲，22至23日在藤崎百貨前的商店街擺攤，透過VR向日本民眾展示台南在地文化的異次元呈現，希望進一步促進台日文化交流。

成大心理系教授楊政達策畫「夏日台灣祭在日本：心理x科技x文化創新」跨領課程的創意發想平台，讓學生透過AR／VR科技，結合台南在地文化，創作具有台南在地色彩的文創作品。該課程集結心理、文史、設計、資訊工程等跨領域人才，還與日本東北大學的師資與資源共同再創府城品牌，將文創作品推廣至國際。

22日上午楊政達等人帶領10位修課同學，前往藤崎百貨前的會場，展示「神降」與「鹽水蜂炮」等2件VR微體驗作品。其中，「神降」作品由吳帛融、吳佩玲、蔡承勳、劉芃成等同學共同策畫，希望透過VR科技讓日本人認識八家將文化。

另件「鹽水蜂炮」則由吳政峰、林靄宏、曹穎、談宇綺、呂宜蓁等同學設計，希望用不一樣的觀點及互動認識台灣，讓日本人能仿若親臨台灣著名宗教祭典的現場，感受鹽水蜂炮的壯觀及刺激。

成大表示，藤崎百貨台灣周系列活動展出的台灣知名產品，還包括：雲林古坑咖啡、南投微熱山丘鳳梨酥、台南八田燒酒、安平阿添師測字以及台北文創雜貨、服飾等。

(中時 )