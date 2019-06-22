「人魚夫妻」張倫碩、鍾麗緹在真人秀《我最愛的女人們》大方公開夫妻日常和婆媳日常，相較於其他夫妻不時曬恩愛，鍾麗緹、張倫碩第一集就上演吵架大戰，在近日播出的內容中，小倆口則為了購物意見不合，在西班牙街上直接開吵，也讓網友留言問怎麼夫妻倆每次常因吵架上熱搜，讓張倫碩感嘆：「根本不想上」。

張倫碩微博全文。（圖／取材自張倫碩微博）

張倫碩、鍾麗緹這回因討論食譜、買襪子意見不合，張倫碩乾脆不說話、不發表意見，鍾麗緹示好溝通無效，兩人就直接在西班牙街上吵了起來，最後鍾麗緹無力地蹲在地上，不滿意老公敷衍的態度，張倫碩更忍不住大吼：「你這樣子我真的很累」，鍾麗緹也跟著吼回去：「我也很累你知道嗎」。

微博隨後以「張倫碩鍾麗緹吵架」登上熱搜榜，張倫碩今早還發表長文，回擊負評，看到網友留言：「不明白為什麼你們每次登熱搜都是因為此類事情 一次兩次還好 多了就讓人感到厭煩」，張倫碩則無奈嘆：「我也很煩。根本不想上。搞得我們天天吵架一樣」。

張倫碩發文湧入不少網友留言鼓勵，不過仍有酸民留言嗆：「你吃鍾麗緹穿鍾麗緹的、住鍾麗緹的、沒有鍾麗緹誰知道你是誰 你從哪來那麼大脾氣，誰給你的自信」，對此，張倫碩也直接回嗆：「我不吃她的，我不住她的，沒有鍾麗緹，我叫張倫碩。我爸媽教我有自信。我就是有脾氣。不喜歡我的人多了，你算老幾！」

(中時電子報)