新北市淡水區公所今天上午聯合清潔隊及油車里辦公室稽查並清理高風險菜果園。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水區公所將每周五訂為「清潔日」，由區公所號召民眾徹底清除積水容器，杜絕登革熱病媒蚊孳生源。（譚宇哲翻攝）

入夏以來高溫豪雨頻頻，全國登革熱疫情升溫，新北市淡水區公所為加強防疫，今天上午聯合清潔隊及油車里辦公室稽查並清理高風險菜果園，淡水區長巫宗仁表示，公所已將每周五訂為「清潔日」，由區公所號召民眾徹底清除積水容器，杜絕登革熱病媒蚊孳生源。

巫宗仁表示，落實清除積水容器應遵守「巡倒清刷」黃金四步驟，巡檢居家內外有無積水容器，倒掉容器內積水並倒置，清除不要容器或水溝，刷洗容器徹底去除蚊蟲卵，呼籲民眾要加強清理住家環境，進行清理工作時建議穿著淺色長袖衣褲，配合塗抹防蚊藥品。

環保局淡水區清潔隊隊長謝瑞鴻也表示，登革熱防疫重點區域包括市場、宮廟等，由清潔隊人員協助加强清理，室內包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、臉盆、輪胎等；天然容器則包括蛋殼、樹洞、竹筒、葉軸等都是清除重點；居家屋頂、陽台、排水溝及菜園是常被忽略的積水死角，提醒民眾自主巡視清理。

(中時 )