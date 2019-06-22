入夏以來高溫豪雨頻頻，全國登革熱疫情升溫，新北市淡水區公所為加強防疫，今天上午聯合清潔隊及油車里辦公室稽查並清理高風險菜果園，淡水區長巫宗仁表示，公所已將每周五訂為「清潔日」，由區公所號召民眾徹底清除積水容器，杜絕登革熱病媒蚊孳生源。
巫宗仁表示，落實清除積水容器應遵守「巡倒清刷」黃金四步驟，巡檢居家內外有無積水容器，倒掉容器內積水並倒置，清除不要容器或水溝，刷洗容器徹底去除蚊蟲卵，呼籲民眾要加強清理住家環境，進行清理工作時建議穿著淺色長袖衣褲，配合塗抹防蚊藥品。
環保局淡水區清潔隊隊長謝瑞鴻也表示，登革熱防疫重點區域包括市場、宮廟等，由清潔隊人員協助加强清理，室內包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、臉盆、輪胎等；天然容器則包括蛋殼、樹洞、竹筒、葉軸等都是清除重點；居家屋頂、陽台、排水溝及菜園是常被忽略的積水死角，提醒民眾自主巡視清理。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。