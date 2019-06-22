除草劑巴拉刈的存廢，最近引起廣泛爭辯。前行政院長張善政在臉書批，民進黨卻膚淺地認定只要是不支持政府政策，就是有政治鬥爭的意圖，而忽略廣大缺乏發聲管道弱勢農民的心聲，他怒批，這是農政單位的顢頇與怠惰，呼籲「農委會該懸崖勒馬了」。

張善政在臉書表示，台灣農民廣泛使用巴拉刈已超過50年，在農藥管理分類上屬於劇毒農藥，政府早有相關產品警示規定，並要求業者落實販賣登記及專櫥加鎖貯存等管理措施，「2017年5月農委會為了轉移氟派瑞與戴奧辛蛋的新聞，主委林聰賢在缺乏配套措施與內部共識的狀況下，突然宣佈要禁用巴拉刈，引起農業界強烈不滿」。

他說，民進黨在去年九合一選舉失利後，知道農民怒了，動植物防疫檢疫局就在今年1月以「還有大量巴拉刈成品存於農藥販賣業者及農民手中，直接禁用會造成許多風險」為由，將巴拉刈使用期限延長至明(2020)年2月1日。他痛批，「政府這種決策粗糙，朝令夕改，心中只有選票的作法，是不負責任的」。

張善政主張，在不增加農民負擔的前提下，積極開發更安全的替代藥品，另方面落實農藥溯源與用量控管、推廣用藥安全、加強自殺防治宣導，並促使醫界重視巴拉刈中毒急救方法的研究，以及目前最有效急救方法的普及。

最後他也批，一昧禁用巴拉刈只會讓它的產銷和使用轉入地下，徒增管理上的困難，更凸顯農政單位的顢頇與怠惰，對降低自殺率和提高巴拉刈中毒存活率完全沒有幫助，他呼籲，「農委會該懸崖勒馬了」。

(中時電子報)