花蓮縣政府原住民行政處今天在台開新天堂樂園舉辦「洄瀾好咖，啡您莫屬」百人手沖咖啡暨原農咖啡評鑑活動。（張祈攝）

花蓮縣長徐榛蔚（左一）邀請國際巴拿馬精緻咖啡協會長維佛．拉馬斯特斯斯(Mr. Wilford Lamastus)（左二）和其妻子擔任花蓮觀光大使，雙方互贈紀念品。（張祈攝）

國內外咖啡大今聚集花蓮，國際巴拿馬精緻咖啡協會長維佛．拉馬斯特斯斯(Mr. Wilford Lamastus)也受邀參加花蓮縣政府原住民行政處主辦的「洄瀾好咖，啡您莫屬」百人手沖咖啡暨原農咖啡評鑑活動，會中與民眾分享自己的「咖啡人生」，更與百餘名鄉親一起沖咖啡。

維佛．拉馬斯特斯也是艾利達咖啡莊園第三代莊主，這次活動也受邀擔任花蓮觀光大使，他說，自家咖啡豆全球銷售量中台灣就占了6成，這次帶著感恩的心情訪台，不藏私交流咖啡經，送上咖啡麻布袋，要鼓勵花蓮咖啡農也能長遠發展，「袋袋」相傳。

「大咖和花蓮好咖們的盛會！」縣長徐榛蔚現場，花蓮咖啡豆種植面積約130公頃，最大產地在瑞穗鄉有70公頃，今年引進國際資源，邀請咖啡「大咖們」來精進花蓮「好咖」們的產業技術，從咖啡選種、種植、烘豆、保存到行銷，統統都能在花蓮完成，更期許能拚台灣咖啡品牌。

受邀擔任評鑑評審的「大咖」除了遠道而來的維佛．拉馬斯特斯，還有台北精品咖啡協會理事長郭維平、「咖啡王子」方政倫等10位國內外咖啡達人，為期2天的活動，現場擺設12個攤位，包括原住民咖啡、文創商品及伴手禮，明天還有咖啡講座。

除了緊張的咖啡評鑑外，首日活動重頭戲是輕鬆的「百人沖咖啡」活動，100名事前報名的鄉親自備器具，現場提供熱水、咖啡豆及紀念馬克杯，由咖啡達人現場教學，現學現沖，會場飄著濃濃咖啡香，原民處也邀請民眾前來一睹專業級杯測評鑑，看看達人們如何品味咖啡。

(中時 )