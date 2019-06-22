高雄市長韓國瑜今天到台中造勢，下午先到海線拜會政壇紅黑派，方才16:00左右韓國瑜和李佳芬，現身沙鹿顏家服務處，現場一片尖叫聲，有人大喊「韓總統」，李佳芬被擠到落到後方跟韓國瑜隔開。

(中時電子報)

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