韓國瑜、李佳芬現身 拜會顏清標 16:142019/06/22 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜今天與大甲鎮瀾宮董事長顏清標見面。（報系資料照/柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今天到台中造勢，下午先到海線拜會政壇紅黑派，方才16:00左右韓國瑜和李佳芬，現身沙鹿顏家服務處，現場一片尖叫聲，有人大喊「韓總統」，李佳芬被擠到落到後方跟韓國瑜隔開。 (中時電子報) #韓國瑜 #李佳芬 #拜會 #總統 #服務處 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜突襲訪立院 籲防疫不分藍綠 04:102019/06/18 話題觀察 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 06:292019/06/18 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ 10:522019/06/18 政治 與大胃王挑戰夜市美食 韓國瑜最愛七里香 21:202019/06/20 生活 旺旺中時最新民調：蔡郭夾殺 韓國瑜擺脫亂流穩定領先 22:252019/06/20 政治 旺旺中時最新調查！擺脫亂流 民調回溫！韓國瑜穩站第一 04:102019/06/21 政治要聞 揪網紅逛夜市 韓國瑜愛吃七里香 04:102019/06/21 地方新聞 吳音寧轟韓身邊都黑金體系 韓國瑜回一句 11:342019/06/21 政治 黑韓讓韓粉更堅定 04:102019/06/22 時論廣場 胡志強：挺韓流庶民運動 15:312019/06/22 政治 政治熱門新聞 與黃國昌辦623遊行 館長嘆：廠商取消合作上億 - 政治 韓國瑜台中造勢大會 人潮爆棚！ - 政治 - 中時 2件事實擺眼前 網：韓民調將重回40％！ - 政治 直播》前進2020！韓國瑜台中大造勢登場 紅潮擠爆 - 政治 學者：這心情 讓韓家軍不惜鬥到底 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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