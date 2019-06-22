新北市職業訓練中心今天在淡水捷運站前廣場舉辦聯合招生活動，現場共有餐飲、美容、資訊、駕駛、居家照護等25個成果展示及報名攤位，提供民眾現場進行頭皮SPA、手部護理、眼部舒壓、花式飲調、手沖咖啡、馬賽克磚筆筒製作以及糖霜餅乾DIY等各類免費職訓體驗。

活動現場也舉辦一場小型的創意彩妝交流競賽，來自待大陸籍新住民瞿艷以「越南新娘」為主題，從18位學員中脫穎而出。

報名課程的台商盧小姐表示，她在大陸經商12年，回台之後，覺得與台灣職場脫節，期待透過職訓課程，能學習更多的技能，適應現今瞬息萬變的職場環境。

職訓中心表示，此次活動提供超過40班以上的職訓課程及將近20班證照班，提供現場民眾報名參加，11月9日也將在三重體育館舉辦職訓成果展，現場還會提供更多元、豐富的職訓成果體驗，歡迎市民朋友們屆時到場參觀，更多職訓課程詳情請上新北勞動雲-職訓補給站查詢。

(中時 )