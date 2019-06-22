挺韓大會台中場「榮耀新中華、歡樂向前行」22日以超人氣展開，下午4點，大會宣布人數已達5萬人。（盧金足攝）

挺韓大會台中場「榮耀新中華、歡樂向前行」22日以超人氣展開，下午4點，大會宣布人數已達5萬人，立委沈智慧表示，台中出來的人非常多，全台各地很多人都等著來台中這場，台中這一場應該上看15萬以上到20萬人，這是一個氣勢

，一個向心力，尤其是7月8日到7月14日國民黨要做總統初選民調，呼籲大家守電話守民調，讓韓國瑜能夠獲得勝利，勝利代表國民黨有最強的候選人，來為國民黨打下2020年的總統選戰。

中午過後會場內3萬多張椅子全坐滿，支持者外溢，周邊道路都擠滿韓粉，大會主持人宣布下午4點人數已破5萬人，而且距離韓國瑜晚上7點進場的時間愈近，很多民眾都往會場出發，不少遊覽車從高速公路往7期聚集。

沈智慧說，會場已經擠滿韓粉，台中這一場自發生很高，有人就誤會是動員，事實上是很多人集結要出車，送礦泉水與麵包，他們的服務處不接受，但熱心支持者一定要力挺，加上很多人來報名，7期停車不方便，於是設立近20個集合點，方便民眾搭車。

沈智慧表示，有人捐麵包、有人捐車子，她自己送出2000箱的礦泉水，還有捐一些國旗，看到這些多支持者，預計台中這一場應該上看15萬以上到20萬人，呼籲大家支持韓國瑜要幫他守民調的電話，讓他能夠獲得勝利。

「韓國瑜勝利，代表國民黨來變成最強的候選人」，沈智慧強調，力挺韓國瑜來為國民黨打下2020年的總統選戰，來讓台灣能夠走出去，貨賣的出去，讓台灣發大財。

沈智慧今天特別帶來兩個吉祥物，一個叫「熊水」，一個叫「熊勇」，台中代表「熊水」，代表台灣的是「熊勇」，有台中的「熊水」台灣的「熊勇」，中華民國一定好。

沈智慧強調，決戰中台灣，近來很多各種抹黑韓國瑜，這些事情實在有點奇怪，或者是有什麼各式各樣的人來打擊韓國瑜，這些怪象代表有些候選人已經很緊張。

「他的聲勢早就起來了！」沈智慧說，也遇到很多人，被叫他不要出來，但是這些人還是要出來，所以打壓是沒有用的，扯後腿是沒有用的，而且不管任何人，任何黨派要來來打壓，很多勢力是打不下去。

(中時 )