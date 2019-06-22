巴鈺22日擔任鞋子品牌一日店長，被問到阿翔出軌一事，她坦言看到新聞很驚訝，但隨即表示，「我們也是外人，不知道事情原委，這種時候保持沉默，就是最好的回應。」她與樂團Tizzy Bac的鼓手林前源婚後幸福，兩人雖在兒子出生後經過一段磨合期，但習慣小孩的節奏後，夫妻倆又重新找回平衡，她透露婚前兩人就有共識，不管爭吵多嚴重，絕口不提「離婚」二字。

巴鈺對於感情有獨到看法，「如果選對一個人，他可以陪你走很久，前提是先認識自己，每個人都是獨一無二，沒有最完美，只有最適合。」她提及自己個性活潑散漫，鼓手老公則是溫柔謹慎，兩人在一起就是最好的互補，雖然兒子出生後，她當時身體、心理狀態都不好，專注力也全在兒子身上，引發老公吃味，兩人時常爭吵，老公甚至強調，「兒子有天會長大，只有我跟你才是走一輩子的人。」但適應兒子的節奏後，兩人婚姻依舊甜蜜。

巴鈺透露與老公在婚姻有共識，「我們決定結婚的那一刻，沒有要走回頭路，不可能提離婚這兩個字，反正就是要走一輩子。」她坦言憤怒爭吵時罵過髒話，不過她也提及，雖然夫妻都是公眾人物，各自擁有異性粉絲，但彼此給了對方最大的信任，甚至她曾問過老公，「可不可以接受像電影《色戒》女主角這樣大尺度的裸露戲分。」他回應「完全OK」，她笑說，「但目前都沒有導演要我露。」現場笑聲一片。

(中時 )