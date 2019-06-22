葡萄一年四季都有生長，色彩更是繽紛，有黑、紫、紅、綠4種顏色。中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚說，葡萄有滋養肝腎之陰，可改善腰腿痠軟無力、風濕性痠痛等症狀。

葡萄中含豐富的鐵質，又以紫色葡萄含量最多，可以補血氣，保護腦神經，強化免疫功能。孕婦適合吃葡萄，因為有助於安胎，改善頭暈身體無力。

想要抗老化、保持青春的人，可以多攝取紫色與紅色葡萄，裡頭的花青素有抗氧化功能。紫色葡萄也含有較多的鉀，能幫助降血壓。

綠色葡萄相較於其他顏色葡萄，有最豐富的維生素A，每100克裡就有506國際單位，幫助顧眼，分泌保護器官的黏液。

黑色葡萄則含有之中最多的維生素B1，可以幫助維持好精神，改善疲勞狀況。

不過紫色葡萄的熱量最高，每100克裡就有80卡，比綠色葡萄多出了快20卡。因此吃紫色葡萄時，要注意攝取的量，避免吃下過多熱量。

楊淑媚也提醒，葡萄不能一次過量食用，否則容易會上火煩躁。

(中時電子報)