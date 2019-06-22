前主播郭岱軒轉戰遊戲公司新聞發言人，無奈慘遇組織改組而失業，至今已半年，他在失業這段時間雖然心裡掙扎，經濟也較往昔困窘，但他把握這個體驗創作新書《失業100天》，除寫下心路歷程及困境，也勉勵擁有相同遭遇的人，過程相當立志。

回憶失業這段時間，郭岱軒感觸頗多，他自政大廣電所畢業便從事媒體業，在這行待了十多年，重新找工作的他面臨兩個問題，第一是自己內心的掙扎，第二則是外界的眼光，曾在新聞工作「風裡來水裡去」的他掙扎是否回老本行從頭做起，而外界則覺得擁有多年媒體資歷的他，薪水一定很高，這些都是他在失業之後，開始面臨的問題。

郭岱軒坦言，先前在媒體業工作壓力大，因此下班得找一個出口，他喜歡唱歌及吃美食，但在失業之後，這些休閒通通得被迫取消，每次面對朋友的聚餐或唱歌邀約，他總是有些惆悵。不過他也很感謝朋友的義氣相挺，身邊有朋友知道他的狀況，會故意以餐卷快過期的理由請他吃飯，他還因此享受了吃到飽泰式料理，心裡相當感激。

提到失業最大的煎熬，郭岱軒透露自己是單親家庭，爸爸是軍人出身，後來開計程車維持家裡開銷，他未失業前每月給爸爸5000元生活費，但失業後，爸爸沒有給他太大壓力，只希望兒子可以慢慢定下來，不過他的內心始終存在著對爸爸的愧疚。

郭岱軒表示，「爸爸60幾歲了，這個時間其實可以退休，他在老家那邊還要付水電費、生活開銷，希望我可以早日回到正軌，讓爸爸有好生活。」不過對於失業，郭岱軒始終正面看待，「我在失業這些找到自己的目標，失業並不可怕，反而讓你找到自己。沒工作之後，你要面對的就是你自己。」

(中時 )