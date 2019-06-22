水雲吊橋位於山水秀麗的泰安溫泉區內。（文觀局提供）

旅遊旺季民眾喜愛到風景名勝區遊憩，苗栗縣兩大縣級風景特定區「明德水庫」及「泰安溫泉」區內共有3座吊橋，因應逐年增加的旅遊人口，確保遊客使用吊橋的安全性，縣府逐年編列「縣管吊橋檢測經費」，一年分4季執行，評估結果將作為補強工程的依據，避免全面施工造成浪費。

吊橋設置於河道及山谷間能幫助人們安全通行，隨著時代變遷，吊橋轉型成旅遊打卡熱點，苗栗兩大縣級風景區分別位於頭屋鄉及泰安鄉，其中3座縣管吊橋包含明德水庫1號吊橋、明德水庫2號吊橋及泰安水雲吊橋，近年旅遊人口增加，吊橋的安全性備受重視。

文觀局觀光發展科長古鎮維指出，2013年新北市三芝區吊橋斷裂意外造成4人受傷，引起各界對於吊橋安全檢修的重視，縣府觀察近年縣管吊橋成為熱門景點，擬定「苗栗縣風景特定區吊橋安全檢測作業」計畫，逐年編列吊橋檢測經費，1年約60萬至70萬預算，分4季執行。

古鎮維表示，透過「基本資料建置」及「安全檢測作業」，廠商將進行橋樑結構檢測，針對鋼索、纜線、橋面板等設施受損狀況按季提送報告進縣府審查，橋樑的異常狀況須在第一時間通報，盡速安排修復補償工程，目前3座吊橋使用狀況無虞，仍會定期保養。

文觀局長林彥甫表示，藉由吊橋檢測了解設施危險與劣化現況，作為後續維護補強或改建的方向，以最少的經費找出問題，避免全面重新施作，造成公帑不必要的浪費。

(中時 )