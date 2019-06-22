陳喬恩糊里糊塗坐到民眾的電動車。（圖／翻攝自田胖肉微博）

載到陳喬恩的網友對話曝光。（圖／翻攝自偶像包袱走失中心微博）

偶像劇女王陳喬恩近年將工作重心移往大陸，今(22日)她被目擊現身重慶一處校園錄製綜藝節目，更有網友PO出她未修圖照片，可見她綁著雙麻花辮，開心比著勝利V，少女味十足，網友則說：「這哪像40歲」、「真的是少女感爆棚啊，活力十足」。

自從林志玲結婚後，蔡依林、陳喬恩、張惠妹、蕭亞軒等人入選成為新一代台灣4大黃金剩女，而陳喬恩最近接受專訪，承認過去有段感情差點要修成正果結婚，但因為她在感情中不容易為對方改變，最後選擇事業、和對方分手，她也強調自己非「剩女」，而是「盛女」。

今陳喬恩在重慶和王珞丹、王一博錄節目《極限青春》，陳喬恩沒PS照片流出，看來活力滿滿，狀態相當不錯，還有網友分享因陳喬恩認錯人、上錯車，自己便騎著電動車載了陳喬恩一小段路，笑說：「一路上她跟我很開心的聊天，原來她以為我是工作人員」，令其他粉絲超羨慕，虧陳喬恩是「最好拐走的女演員」。

(中時電子報)