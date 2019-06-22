位在北市中山南路的國家圖書館，22日下午2時許發生民眾墜樓意外，45歲謝姓民眾從圖書館2樓墜落，消防局獲報後出動救護車到場，發現謝男因頭部摔傷，狀況不太樂觀，目前送往台大醫院搶救中。

轄區中正一分局警方到場後，目前正在訊問圖書館員工及目擊民眾，另調閱監視器釐清案發經過，全案持續調查中。

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