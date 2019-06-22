國家圖書館傳意外 男子6樓摔落急救中 16:342019/06/22 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國家圖書館傳意外 男子2樓摔落急救中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 位在北市中山南路的國家圖書館，22日下午2時許發生民眾墜樓意外，45歲謝姓民眾從圖書館2樓墜落，消防局獲報後出動救護車到場，發現謝男因頭部摔傷，狀況不太樂觀，目前送往台大醫院搶救中。 轄區中正一分局警方到場後，目前正在訊問圖書館員工及目擊民眾，另調閱監視器釐清案發經過，全案持續調查中。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #圖書館 #民眾 #國家圖書館 #意外 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 新鮮人聰明買保單 四點不漏 04:102019/06/18 投資理財 南投縣閱讀認證升級3.0版 熊愛閱讀護照7月1日啟動 18:292019/06/19 生活 閱讀教育向下扎根創親子共讀 說故事結合客語傳承 20:122019/06/19 生活 社頭國中明德樓拆除 將打造社區共讀站 20:112019/06/19 生活 嬰幼兒讀繪本 親子共享書香 04:102019/06/20 地方新聞 北海岸分館暑期免費課輔班 照顧弱勢學童 10:172019/06/20 生活 北市美麗華百貨傳女子墜樓 命危送醫搶救 12:352019/06/21 社會 成大化學館實驗室傳意外 1男大生臉手灼傷 16:032019/06/21 社會 台灣黑熊闖入小學校園 林務局：不意外 20:522019/06/21 社會 人行調查報告 陸民買股意願提升 04:092019/06/22 焦點新聞 社會熱門新聞 他迷上換妻性癖 害妻被萬人騎GG了 - 社會 賣油北韓財產凍結鬱卒？油商陳世憲驚傳輕生 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 軍公教年改釋憲辯論 出席人名單出爐 - 社會 - 中時 擅砍湳雅夜市老樟樹 地主重罰60萬 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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