彰化縣爆發今年第六件禽流感疫情，芳苑鄉一處養雞場內近2.8萬隻土雞今日遭防疫人員撲殺。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣爆發今年第六件禽流感疫情，芳苑鄉一處養雞場內近2.8萬隻土雞今日遭防疫人員撲殺。(謝瓊雲翻攝)

梅雨鋒面報到，天氣忽冷忽熱，下大雨後又出大太陽，使禽流感疫情蠢蠢欲動，彰化縣芳苑鄉1處土雞場18日獲報雞隻異常死亡，21日確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫所人員22日進場完成撲殺2萬7,960隻土雞。

動物防疫所所長董孟治表示，近來天氣悶熱，又受梅雨季鋒面影響，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍之保溫、通風、防洪與排水等設施的運作。

董孟治說，這是彰化今年以來第六場禽流感感染場；後續將針對該場周邊半徑1公里內養禽場，進行3個月採樣監測工作，並加強進行周邊環境消毒工作，以防止疫情擴散。

動防所呼籲，相關產業從業人員應持續加強各項生物安全措施以及人員、車輛管制，嚴禁閒雜人車等進出禽舍；於禽舍出入口設置消毒踏槽；進入禽舍工作前應先換穿工作衣、鞋；每日自主觀察場內養禽場健康情形，若有異常警訊，請立即通報動物防疫所協助處理，並配合動物防疫所進行必要採樣監測工作，以即時發現可疑病例，妥善處置。

(中時 )